律師張怡登記參選屏南立委 黃國昌陪同

家住屏東恆春鎮的留美律師張怡（中）21日由時代力量立委黃國昌（右）等人陪同，到屏東縣選委會登記參選屏東第2（屏南）選區立委，她並宣示「乾淨政治、公平正義、時力聯盟守護台灣到底」的競選主軸。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月21日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）家住屏東恆春鎮的留美律師張怡今天由時代力量立委黃國昌陪同，到屏東縣選委會登記參選屏東第2（屏南）選區立委，張怡表示，她與時力結盟，希望能夠翻轉台灣尾。

民進黨提名的第2選區立委莊瑞雄轉戰不分區，並支持立委蘇震清競選後，引起第2選區選情震盪，許多人跳出來要選。黃國昌因追打屏東縣議員周碧雲經營的「樂樂」養雞場違法，支持莊瑞雄；莊進不分區後，黃國昌建議時力自推人選。

無黨籍的張怡今天由黃國昌陪同登記參選第2選區，同時也邀請屏東環保聯盟理事長洪輝祥及後灣護陸蟹大將楊美雲陪同。

擁有台大外文及法律雙學位、留學美國並擁有美國及台灣律師執照的張怡，以與時力結盟方式參選，她表示，不希望參與任何政黨，所以用合作方式，讓自己有獨力做事空間，黃國昌揭發樂樂養雞場的違法，才讓地方人士努力很久一直沒辦法突破的污染問題被重視。

張怡說，她從美國回到恆春5年，參與很多環保抗爭，發現無法解決的背後原因，多是因政治問題，這是她想從政的原因，希望利用政治來解決台灣的環境問題，她認為要有好的環境，才會有好的經濟，希望能翻轉屏東。她並宣示「乾淨政治、公平正義、時力聯盟守護台灣到底」的競選主軸。

黃國昌說，充滿貪污腐敗的政治結構中，屏東需要一個新的政治力量，一個清廉、真正為人民發聲的力量，他非常認同台灣要有好的環境才有好的經濟，這是21世紀台灣未來發展方向需要的思維，在這場戰役中，時力會傾全力支持張怡。

到今天為止，已登記參選屏東第2選區的有國民黨提名周佳琪、民進黨立委蘇震清以無黨籍參選、國會政黨聯盟鄭文龍、張怡及統一促進黨何麗莉、無黨籍馮家芸及台灣工黨何秋葺。（編輯：謝雅竹）1081121