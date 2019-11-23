馬公雞母塢舊碼頭 傳統工法修建現風華

以玄武岩堆砌的雞母塢碼頭老舊破損，澎湖縣政府文化局23日以傳統工法重新進行修復，期讓舊碼頭風華再現，重現昔日景觀。中央社 108年11月23日

（中央社澎湖縣23日電）澎湖僅存以玄武岩堆砌的馬公雞母塢舊碼頭，澎湖縣政府文化局今天以傳統工法重新進行修復，社區大小民眾總動員一起搬石頭，期讓舊碼頭風華再現。

馬公雞母塢舊碼頭（今稱五德里）舊碼頭修護動工儀式，今天由當地85歲耆老吳再立現場為與會解說馬公雞母塢的歷史文化。他表示，馬公雞母塢早年有東、西2處以玄武岩堆砌的碼頭，其中位於東邊的舊碼頭，在日治時期，當時陸運還不發達時，曾是與馬公內海交通輸運的重要港口，但因年久失修，橋面石塊掉落破損，在議員呂黃春金提議獲得重視，縣府進行修復。

澎湖文化局長王國裕表示，澎湖全縣有大小67處漁港，現今大都是水泥興建，以傳統玄武岩來堆砌的雞母塢舊碼頭，可能是僅存的舊碼頭之一。由於碼頭老舊破損，修復刻不容緩，文化局依文化景觀動用經費先行修復，讓雞母塢舊碼頭重現昔日景觀。

王國裕與澎湖縣議會議長劉陳昭玲，以及縣議員呂黃春金、歐中慨等人和社區居民一起搬石頭、大一點的石塊則以扛或繩吊方式搬運給修復砌匠師進行堆砌後，依循傳統工法施作，澎南國中校長藍淞地也領師生一起參與，瞭解修復工法的技藝。（編輯：孫承武）1081123

以玄武岩堆砌的馬公雞母塢舊碼頭，澎湖縣政府文化局23日以傳統工法重新進行修復，社區大小民眾總動員一起搬石頭，盼讓雞母塢舊碼頭重現昔日景觀。中央社 108年11月23日

以玄武岩堆砌的馬公雞母塢舊碼頭因年久失修，石塊掉落破損，澎湖縣政府文化局23日以傳統工法重新修復，社區大小民眾總動員一起搬石頭，期讓舊碼頭風華再現。中央社 108年11月23日