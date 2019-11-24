山車交流建情誼 花蓮市與日本盛岡市締友好城市

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮市與日本岩手縣盛岡市今天簽署友好城市盟約，市長魏嘉賢表示，這是花蓮市繼今年10月與日本高千穗町締盟姊妹市之後，再度成功拓展城市外交。

花蓮市與日本盛岡市締盟友好城市簽署儀式上午在美侖大飯店舉行，魏嘉賢及盛岡市長谷藤裕明在縣長徐榛蔚等人見證下，共同簽定友好城市盟約。

魏嘉賢致詞表示，盛岡市是花蓮市在國際上第3個友好城市，花蓮市與盛岡市早就在2000年就搭起兩地友誼橋梁，透過友好城市簽署，雙方宣示將透過觀光、產業及文化等領域的交流，進而加深兩地人民的友情，建立永久的友好關係。

花蓮市於1981年至1985年與韓國蔚山市、日本與那國町、美國新墨西哥州亞伯古基市、美國華盛頓州貝勒夫優市、南非開普敦省奧松鎮等締盟姊妹市；2005年至2007年分別與日本高千穗町、菲律賓拉古拉省史瑪莉雅市、美國北馬利安納群島塞班島市3個國家的城市締盟友好城市。

花蓮市公所表示，今年10月花蓮市與高千穗町由友好城市升格為姊妹市，讓花蓮市在國外的姊妹市從原有的5個增加為6個；日本盛岡市成為第3個締盟友好城市。

谷藤裕明致詞表示，盛岡山車2002年第一次至花蓮遊街，昨天是第4度來到花蓮遊街表演，雙方交流加深彼此信任和友誼。也感謝台灣在2011年日本311大地震時伸出援手，其中不少來自花蓮的援助。

谷藤裕明說，被尊為「台灣糖業之父」的新渡戶稻造是岩手縣盛岡市人，他為台灣製糖業發展奠定基礎，讓身為盛岡市民感到非常榮耀。（編輯：方沛清）1081124