蔡適應爭取八斗子漁港避風堤 增加漁船泊位

（中央社記者王朝鈺基隆市28日電）民主進步黨立法委員蔡適應今天前往基隆區漁會，拜會理事長游日興等人，瞭解東北季風時期漁船泊位不足問題，蔡適應說，將找漁業署補助相關費用，增加停泊席位。

游日興表示，八斗子漁港是北台灣重要的一級漁港，在天候不佳時，許多鄰近漁船都會到八斗子避風，泊位不足除造成危險外，也滋生漁民間爭執，希望能再爭取港區內避風堤。

基隆區漁會指出，目前八斗子漁港最大容量約320艘漁船，初步評估，若以漁業署先前規劃的新台幣8000萬元經費，一條避風堤最多可增加40艘漁船的席位，希望能爭取多2條。

蔡適應表示，漁船是漁民的生命，天候不佳時一定要選擇停泊安全的港口，在北台灣八斗子與正濱就是漁民的首選，但天候不佳時常船滿為患，漁業署曾以提升漁港靜穩度思考評估港內新設一條凸堤，但評估結果對靜穩效益不佳而重新再議。

蔡適應指出，除請漁會再次提案，以港區內停泊席位不足再爭取補助新建避風堤外，他也會找漁業署爭取補助相關費用，增加停泊席位。

此外，基隆區漁會也向蔡適應陳情，漁會長期以來辦理漁民健保相關作業，包括聯繫、代收、催收等業務，成本負擔龐大，希望健保署能增加補助郵電費用。

蔡適應表示，漁會提供服務是簡政便民措施，昨天已正式向健保署要求，簡政便民是政府的責任，成本應該由政府負擔。（編輯：李錫璋）1081128