林右昌：新市政大樓興建有必要性 盼任內動工

（中央社記者沈如峰基隆29日電）基隆市政府空間不足，各處局分散，民眾洽公不便。市長林右昌今天說，有必要興建新市政大樓，舊公車修理廠最適合，經費約新台幣36.5億元，他會向議會爭取，拚任內動工。

林右昌中午對媒體說明，基隆市政府現有空間嚴重不足，各處局分散四處，造成民眾洽公不便，全台大概只剩基隆市政府大樓沒有增建或改建。他一上任就決定搬家，有必要興建新市政大樓。

林右昌表示，經審慎評估，中正路舊公車修理廠是最適合地點，可以把四散在各地的局處員工全部容納在新市政大樓，民眾洽公不用再東奔西走；雖有人認為，舊公車修理廠是商業區，蓋市政大樓太可惜，但其實就是因為當地是商業區，容積率可以到560%，興建市政大樓有1.6萬坪空間，才足以容納市府所有單位，其他地點最多只能到360%。

至於興建所需的36.5億元經費，林右昌說，可爭取中央補助聯合辦公大樓興建經費，再配合智慧城市管理趨勢、交控中心、資訊中心及防災資訊整合等規畫，都可以爭取中央挹注。

在自有財源部分，由於近年來基隆市多項新建工程陸續完工、市有財產活化利用，如城際轉運站、東岸、信義國小及中興國小停車場、大基隆歷史場景等多項都將以促參辦理，預估可年增1億收入。

林右昌強調，目前可說是近12年來市府財政狀況最好的時候，經過這5年來的努力，市府108年負債比率已降到36.03%；若獲中央補助10億元再加上自籌財源還有不足之處，可採債務舉借分6年償還，也會視整體財務收支調整。現在不建市政新大樓的話，將來造價只會越來越增加、難度也會越來越高。

林右昌表示，這5年市府已經完成很多重大建設，包括東岸複合式商場、東西岸碼頭整改建、火車站南北站及廣場，未來還有城際轉運站、會展旅運大樓及軍港遷移等，5年時間做了人家20年的事情；若能得到議會支持，他會盡最大努力，希望趕在任期內動工。（編輯：張銘坤）1081129