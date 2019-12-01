屏東家扶園遊會 偏鄉受助家庭逾5千人參加

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東家扶中心今天舉辦慈幼送暖園遊會，出動17輛遊覽車把偏鄉受助家庭裡的大人小孩載到園遊會，現場超過5000人參加，還有會計師事務所連續10年贊助園遊會。

屏東家扶服務弱勢家庭超過52年，每年年底集結社會大眾的善心、溫情舉辦慈幼送暖園遊會，擺攤免費招待弱勢兒少及家庭，屏東家扶出動17輛遊覽車，把偏鄉受助家庭的大大小小載到萬丹運動休閒公園，現場超過5000名家扶兒與家人以及社區民眾親子共聚、同遊。

縣政府社會處長劉美淑頒獎鼓勵今年接受表揚的5名家扶孝悌兒童和家庭，肯定家庭及兒童努力向前、樂觀面對生活困境的精神。

屏東家扶表示，今天的園遊會可說是愛心聚集的地方，有一家聯合會計師事務所用行動支持，不但每年親自參加，也幫忙屏東家扶集結更多善心，邀請他們合作的客戶共襄盛舉。

另有屏東家扶曾幫助過的一戶萬丹鄉家庭自立，去年屏東家扶第1次在萬丹舉辦慈幼送暖園遊會，這戶自立家庭捐款支持屏東家扶；今年更是全家擔任園遊會的協辦單位和志工，這戶自立家庭表示，屏東家扶陪伴他們度過一段艱辛的日子，現在兒女們都成家立業，決定以行動支持家扶。（編輯：陳俊碩）1081201