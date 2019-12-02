新北校園午餐新住民料理 體驗舌尖上滋味

新北市教育局推出國際飲食教育扎根計畫，除製作異國食譜也將在5所國小試辦午餐提供7國新住民特色飲食，2日由市長侯友宜（前排左3）在土城區頂埔國小發表。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年12月2日

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市府教育局今天推出國際飲食教育扎根計畫，除製作異國食譜也將在5所國小試辦午餐提供7國新住民特色飲食，讓學生在餐桌上擁抱多元文化，從飲食與世界文化接軌。

新北是新住民最多的城市，市府教育局推出國際飲食教育扎根計畫，設計「在餐桌上與世界交朋友：國際飲食食譜手冊」，今天由新北市長侯友宜在土城區頂埔國小發表。

頂埔國小的午餐食譜發表會中，端出新住民7國特色料理，包括越式咖哩雞肉、泰式打拋豬、緬甸炸蛋、柬埔寨吳哥窟鹹雞柳、馬來滷麵、印尼薑黃飯、菲律賓檸檬南瓜燴蛋，結合台灣在地食材碰撞出異國美食好滋味。

侯友宜說，新北市有10多萬新住民，校園午餐從傳統的營養午餐到注重食材來源，進化到推國際飲食教育扎根，是營造新住民友善環境。

侯友宜表示，東協7國帶來的香、甜、鹹、辣不一樣的異國文化飲食，未來將在吉慶國小、秀峰國小、重陽國小、雙峰國小、中港國小，試辦午餐時間提供7國新住民特色飲食，讓孩子在餐桌上學習東南亞多元飲食文化。

新北市設計編製「在餐桌上與世界交朋友：國際飲食食譜手冊」，介紹東南亞越南、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、印尼、菲律賓飲食文化，及35道料理食譜，將國民美食融入校園營養午餐，也是多元文化的教材，讓學童從飲食中實踐國際教育。

印尼新住民邱喜春表示，羅望子（酸豆）的果莢像花生，獨特酸甜香與醋和檸檬不一樣，可取代醋使用，是東南亞各國料理中重要的提味食材。

頂埔國小越南新住民學生翁允甜表示，對以後學校營養午餐也可吃到酸酸甜甜的東南亞料理，充滿期待。

教育局說，市府編列約新台幣3000萬元興建頂埔國小自立午餐廚房，108學年度下學期將正式供餐，並聯合供應至土城國中讓土城區2500名學生受惠。（編輯：方沛清）1081202