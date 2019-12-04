一德夜市收攤攤商請命 高市府允協助

（中央社記者程啟峰高雄4日電）高雄市一德夜市落日條款生效，警方嚴禁擺攤影響攤商生計，以一德夜市為主的上百名攤商今天到高雄市議會陳情要求就地合法，高市經發局長伏和中出面允諾協助攤商找出路。

以一德夜市為主，來自高雄各地的上百名攤商上午由台灣民眾黨立委參選人敖博勝、李佳玲，親民黨立委參選人秦詩雁陪同到議會拉白布條並呼口號，呼籲議員與市府幫忙攤商謀求生路。

攤商代表並痛批韓國瑜當選市長後就不管攤商死活，現在還去選總統，攤商有問題卻找不到市長。攤商希望能暫緩開單取締並積極協助夜市就地合法，讓攤商過個好年；攤商也呼籲韓國瑜出來面對，苦民所苦。

伏和中隨後出面接見陳情攤商，敖博勝、李佳玲及秦詩雁率攤商代表與伏和中協調，中午雙方協商1小時餘後結束，陳情攤商離去，過程平和。

伏和中指出，議會先前提案修正攤販管理條例將落日條款再延到明年5月，讓攤販有時間爭取就地合法，提案已在議會通過一讀，本會期閉幕前可望通過二、三讀。

伏和中說，落日條款11月11日生效後，僅取締一德夜市，全市其餘夜市尚未展開大執法，這是因一德夜市封路營業連消防車、救護車也無法進出，嚴重影響住戶出入及消防安全；加上攤商無法取得當地住戶同意在其家門前擺攤，這些問題沒解決，即使議會通過落日條款展延，也難以就地合法。

伏和中進一步指出，攤商代表提議要在勞工公園擺攤，勞工公園雖屬高市府工務局養工處管轄，但他願意出面轉達給養工處協調。

30年歷史的一德夜市因違法占用道路等問題屢遭檢舉，高市府7年前制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，今年11月11日落日條款生效後嚴禁擺攤，警方也加強取締還路於民。（編輯：孫承武）1081204