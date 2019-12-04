推治水綜合策略 台南水利局：淹水有改善

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府水利局今天在新營區舉行年終記者會，局長李賢義指出，市府推動治水、淨水、親水的綜合策略，淹水範圍及深度已有縮減趨勢。

李賢義在會中表示，治水方面由中央與地方分工合作，同時整治內水與外水；在今年8月13日的豪雨事件中，淹水面積已較以往減少。各界相當關注的三爺溪流域治理，經濟部水利署第六河川局計畫再投入約新台幣31億元經費進行主流全線整治。

他說，如果萬代橋能先完成改建拓寬河道，使通水斷面增加，更能降低淹水風險。

李賢義指出，另外，污水下水道的接管戶數從民國99年的5萬4000戶，至今年10月底已增為13萬9064戶，用戶接管普及率達19.96%。

他說，在親水、淨水工程方面，鹽水區月津港水環境改善預計今年底完工，除可增加最大滯洪量約6.84萬噸；淨化水域成效、加上人行步道與自行車道的設計，更可為明年初的月津港燈節帶來新氣象。

李賢義表示，位於南區的竹溪一期、二期工程可望在今年底完成，將實現找回府城生態綠洲的理想；另外，全台南市已有11座水質淨化場運作，可有效降低急水溪、二仁溪及鹽水溪污染程度。（編輯：陳俊碩）1081204