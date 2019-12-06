強化選舉查賄與緝毒能量 金檢邀專家傳授技巧

科技緝毒及查賄之運用及操作研討會5日在金門縣警察局勤務大樓2樓舉行，金門地檢署檢察長洪家原（後）感謝台灣高檢專家跨海對本地司法警察人員傳授科技查賄及緝毒技巧，期勉司法警察人員精進辦案技巧，大選期間全力查賄。（金門地檢署提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年12月6日

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）福建金門地檢署邀請台灣高等檢察署檢察官和科技專家跨海來金，傳授轄區檢警調憲海巡和關務人員運用數位採證設備能力和技巧，強化選舉查賄和緝毒能量。

科技緝毒及查賄之運用及操作研討會5日於金門縣警察局勤務大樓2樓舉行，在台灣高檢及福建高等檢察署金門檢察分署支持下，邀請具實務經驗的檢察官及科技人才來金分享經驗，吸引近70位司法人員報名參加。

研討會由高檢署台中分署檢察官王捷拓、台灣高檢檢察事務官李維哲等人，以科技化緝毒查賄新思維與討論等為主題，輔以案例分析，並針對當前毒品情勢、緝毒策略、緝毒及查賄科技化、科技情資運用等各項議題做詳細說明，藉以強化司法警察科技偵查的專業知能，打擊販毒網絡、溯源斷根，妥適運用資金流向分析技巧與偵查情資，掌握資金流向，以有效阻斷買票資金來源。

金檢檢察長洪家原感謝講師跨海來金講授寶貴知識並分享經驗，期勉各司法警察人員能精進辦案技巧，運用在查察賄選，落實科技查賄工作，全力防制金錢、暴力、假訊息、境外資金等不法手段介入選舉，淨化選風，維護選舉的公平，實現選賢與能。（編輯：黃世雅）1081206