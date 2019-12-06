基隆改造綠地空間有成 獲台灣景觀大獎優質獎

2019第7屆台灣景觀大獎獲獎名單6日出爐，「基隆市成功國小西側29號橋下環境美化與空間整建工程」獲公園綠地公共開放空間類優質獎，見證改造環境有成。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年12月6日

（中央社記者沈如峰基隆6日電）第七屆台灣景觀大獎獲獎名單今天出爐，「基隆市成功國小西側29號橋下環境美化與空間整建工程」，獲公園綠地或公共開放空間類優質獎，見證改造環境有成。

基隆市政府表示，「2019第七屆台灣景觀大獎」由中華民國景觀學會主辦，區分公園綠地或公共開放空間、風景遊憩、社區營造或地方創生、住宅居住、環境設施、特殊主題、環境規劃設計共7大類徵選作品，由景觀領域專家學者，採兩階段方式審查評獎，今天公布得獎名單。

其中，推動以校園為核心、蘊含城市改造意義的「基隆市成功國小西側29號橋下環境美化與空間整建工程」，在公園綠地或公共開放空間類之中，與「新營鐵道地景公園一期工程」、「大漢溪山豬湖生態親水園區工程」、「國立台灣科學教育館戶外景觀改造」同獲優質獎。

市政府表示，全長約120公尺、寬度25公尺的「基隆市成功國小西側29號橋下環境美化與空間整建工程」過去在設計施工時，採大量綠化為基底，並留設大尺度行人穿越動線及開放空間，形塑良好人行空間及優質學童通學步道，也搭配運動設施與空間，還有夜間照明設置。

市政府指出，工程於去年8月6日完工啟用後，改變民眾對橋下空間髒亂的刻板印象，也讓原本陰暗的場地變得更加開闊及寬敞，提升當地生活品質。（編輯：戴光育）1081206