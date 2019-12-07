嘉義市花海節睽違3年登場 繽紛景色吸睛

2019嘉義市花海節7日正式登場，面積14公頃的壯麗花海令民眾流連忘返，市長黃敏惠（前左4）到場同樂，與騎單車賞花的民眾拍照留念。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年12月7日

（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）2019嘉義市花海節今天登場，面積14公頃壯麗的花海景色，讓民眾留連忘返。市長黃敏惠表示，離都市最近的嘉義市花海節，睽違3年登場，讓市民在都市也可以體驗田園之美。

黃敏惠說，嘉義市花海節從今天起，一連2週的週末假日在玉山路底的港坪花卉專業區登場。花海節停辦3年後，市府今年又把美麗的花海節找回來，14公頃的花海，讓都市也可以體驗農村的生活，離市區最近的花海節就在嘉義市。

嘉義市建設處長陳光興表示，今天及14日上午現場都提供200份免費試吃品，上午是贈送蔬果，雖然天氣寒冷，還是出現排隊人潮。現場還有農特產品市集攤位及可愛造型的裝置藝術，適合民眾拍照打卡。

陳光興指出，今年嘉義市花海節種植的向日葵、百日草、波斯菊等各式花卉綻放，五顏六色，相當壯麗。另為維護現場活動安全，市府自玉山路與大貴路路口道路進行交通管制，市民可多利用劉厝公園至大貴路口間的接駁專車。

嘉義市花海節相關好玩DIY體驗活動、美食與伴手禮資訊，可至臉書搜尋「嘉義市政府建設處」公告。（編輯：張芷瑄）1081207