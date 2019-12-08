游錫堃虎尾站台蘇治芬 許淑華助講張嘉郡

（中央社記者蔡智明雲林縣8日電）雲林縣第一選區（海線）2名立法委員參選人，今天在虎尾拚場，蘇治芬邀前行政院長游錫堃站台。有「神力女超人」之稱的立委許淑華則為張嘉郡助講。

前行政院長游錫堃今天下午到雲林虎尾布袋戲館，與民進黨雲林縣第一選區（海線）立法委員參選人蘇治芬站在街角的肥皂箱上，對路過的行人開講。

游錫堃說，台灣的民主是經過前人用血汗，一步步爭取而來的，其中包括蘇治芬父母蘇東啟與蘇洪月嬌的犧牲。那個年代台灣人在爭取民主時，香港人卻是認同中共，導致現在年輕人的流血抗爭。

游錫堃表示，香港青少年今年悲慘的遭遇，是因為他們的上一代，沒有做好守護香港的工作，他們才會這麼辛苦，「我們這一代，一定要做好守護台灣的工作」他呼籲大家，共同捍衛台灣的主權與民主自由。

國民黨雲林縣第一選區（海線）立法委員參選人張嘉郡，則在虎尾競選總部舉辦「虎尾大團結」造勢大會，請到有「神力女超人」之稱的立委許淑華來助講。

許淑華說，之前參加南投立委補選，初次進入立法院，就是擔任立委的張嘉郡帶她認識環境，希望明年立委選舉，張嘉郡能和她一起攜手進入國會，為地方鄉親爭取建設經費，也要促進南投雲林等地台灣中區生活圈的新繁榮。

許淑華表示，現在的政府與大陸的關係搞得不好，所以農產品銷不出去。農委會非常的無能，不僅沒有拿錢幫助農民，反而是拿去養網軍1450。政府有辦法進口農產品，就要有能力出口農產品。（編輯：方沛清）1081208