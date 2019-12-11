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外埔綠能園區未如期營運 盧秀燕：契約期滿檢討

最新更新：2019/12/11 16:40

（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市外埔綠能生態園區未能如期營運遭市府開罰，市長盧秀燕今天指出，因為前市府已簽訂契約，市府必須收拾善後，等契約3年期滿，市府一定確實檢討。

前市府團隊推動外埔綠能生態園區ROT案，台中市議員張瀞分、張廖乃綸、李榮鴻、陳政顯等人，今天在市政總質詢中，關心外埔綠能生態園區ROT廠商取得發電、售電許可進度及相關契約問題。

張瀞分表示，前市府曾宣稱外埔綠能園區去年9月就可以試營運，每年可以燒5萬噸稻草，每天可以處理150噸廚餘，每年可以發電3377萬度，並提供9670戶住家使用，但到目前為止，外埔綠能園區連電業執照都沒有，根本無法發電售電，市府每年還要付出生廚餘及稻稈的收運費用2億多元，有如一個大錢坑。

盧秀燕表示，因為前市府已簽訂契約，市府必須收拾善後，契約中提到，期滿3年雙方得檢討是否有變更必要，市府屆時一定確實檢討；過去市府簽約目的是節能發電，若業者未能解決稻稈氣化發電及生廚餘發電售電問題，一定依法處理。

至於市民擔心相關處理費轉嫁水費，盧秀燕指出，現在一般廢棄物隨水費徵收已包含一般生活垃圾、生熟廚餘、資源回收等，所以市府不會額外隨水費向市民徵收生廚餘處理費，請市民放心。

環保局長吳志超說，外埔綠能生態園區原預計107年8月底就要開始營運，但ROT廠商遲至今年7月才營運，環保局已對此開罰60萬元，廠商也已繳款。日前環保局也針對廠商稻稈氣化發電設備未營運，再開罰30萬元，後續將依約持續辦理相關程序。

前台中市環保局長白智榮回應，外埔綠能生態園區過去為荒廢10年的堆肥廠，之後由民間業者全額投資6.3億元轉型活化，如能落實並全量運轉，營運期24年，可為市府增加約24億元收入。

白智榮指出，外埔綠能是首創措施，廚餘發電也是目前全國各縣市政府努力目標，若遇到困難應由大家共同努力解決，才能讓生廚餘、天災廢木、農民果樹稻稈找到循環再利用管道，進而改善空污及垃圾處理量不足等問題，實踐循環經濟、環境永續。（編輯：洪學廣）1081211

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