新竹講系列活動開跑 呈現城市改變與變美秘密

新竹市政府舉辦「新竹講－城市美感的8堂課」系列活動，12日邀新竹市長林智堅（左5）、中央通訊社長張瑞昌（右4）等參與論壇講座，以「用美感治理城市」為題談新竹市近年如何變美。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月12日

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市政府舉辦「新竹講-城市美感的8堂課」系列活動，即日起至21日在新竹公園內的「風live house」舉辦論壇講座與靜態展，讓民眾看見新竹市近年的改變與變美的秘密。

「新竹講-城市美感的8堂課」活動結合論壇與展覽，8場論壇與談人包括長期致力推動城市美學的專家學者、國內與日本知名建築師、藝術界權威、動物園界領袖、環境教育專家等講座。

「新竹講」首場論壇今天登場，以「用美感治理城市」為主題談新竹市的城市改變，邀請新竹市長林智堅、中央社社長張瑞昌、實踐大學建築設計學系主任王俊雄與台灣創意設計中心董事長張基義參與，文化評論人張鐵志主持，分享對於新竹市近年改變的看法。

林智堅於座談會上指出，竹市的公共建設表現亮眼，去年有12項建設獲國家卓越建設獎，今年拿下15項建設得到國家卓越建設獎，今年新竹市長更獲景觀界奧斯卡「IFLA亞太區景觀建築傑出人物獎」殊榮。

林智堅也說，「美學城市」是新竹市5大願景之一，從道路、公園、下水道等基礎公共設施，乃以至大型公共建設，不僅要滿足實際需求，還要融入美感元素。

新竹市文化局提供資料指出，「新竹講」活動即日起至21日舉行，為期10天的展覽以年底即將開園的動物園為契機，開啟新竹城市美感的旅程，除了8場論壇講座，現場也展示包括關埔國小、新竹市美術館、新竹棒球場與將軍村等相關圖片與模型，供民眾看見新竹城市公共建設的樣貌。（編輯：李錫璋）1081212