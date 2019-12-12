藝術展掛韓國瑜全家福照 雲林文化處籲平常心看待

雲林縣北港文化中心近期舉辦雲林文化藝術獎作品展，現場其中一張作品為國民黨總統參選人韓國瑜全家福照，引發各界熱議。中央社記者姜宜菁攝 108年12月12日

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣北港文化中心近來舉辦雲林文化藝術獎作品展，但現場其中一張作品為國民黨總統參選人韓國瑜全家福照，引發爭議。文化處回應，盼觀賞時不要帶政治色彩，平常心看待。

雲林縣文化處長陳璧君接受中央社記者訪問表示，由於時值選舉期間，此作品展出時間點確實敏感，期望大家到文化中心觀賞時，不要帶政治色彩，過度解釋，應尊重藝術創作。

陳璧君指出，作品作者長期拍攝人物，攝影鏡頭下的人物包括藍綠政治人物、農民等，且此展覽日前也在雲林縣文化中心展出，並無不妥，希望民眾平常心看待。

每年雲林縣文化藝術獎得獎作品都會在雲林縣文化中心展出，同時邀請當地資深、傑出藝術家作品，以「邀請作品」之名一起參展，此藝展目前邀請作品共有3張，其中就包含這張惹議的韓國瑜全家福照，這張韓國瑜和妻子李佳芬在2009年拍攝的全家福合照，上面還一一標示韓國瑜全家人名。

有不少民眾並不覺得此作品與藝術有何關聯，也有人認為，藝術不能勉強，但也有人認為屬現代藝術風格，照片引起爭議，也引發網路及各界熱烈討論。

民進黨雲林縣議員顏旭懋直呼太誇張，此作品在文化中心展出，等於變相幫韓國瑜打廣告，幫忙輔選。（編輯：洪學廣）1081212