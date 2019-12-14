潘孟安輔選吳思瑤 相信選民會明智選擇

（中央社記者劉建邦台北14日電）屏東縣長潘孟安今天北上輔選民進黨台北市第1選區立委參選人吳思瑤，潘孟安受訪時細數吳思瑤擔任立委時推動政績。對於這選區選情，潘孟安說，相信選民會做出明智選擇。

總統及立委選舉倒數，潘孟安上午與民進黨北市立委第1選區（北投、士林）參選人吳思瑤在北投市場外掃街拜票，並向民眾奉茶。潘孟安送上屏東在地農產品、知名巧克力和平安符給吳思瑤，盼吳思瑤能順利連任。

潘孟安說，他擔任立委時，就發現吳思瑤是非常稱職民意代表，吳思瑤進入立法院後，很多屏東地方建設也委託吳思瑤協助。他細數吳思瑤擔任立委期間推動政策，讓北投士林的建設更加完善，像行動圖書館等，並肯定吳思瑤在國會替國家制定許多藝文、教育政策。

北市立委第1選區參選人包含吳思瑤、國民黨汪志冰、一邊一國行動黨李婉鈺，呈現3女對決。

潘孟安被問到李婉鈺投入選戰是否影響吳思瑤選情時說，參選是個人自由、權利，這也是台灣民主可貴的地方，相信選民自有判斷，會檢視參選人過去表現及未來推動政策，選民才是最重要決定者，相信選民會做出明智選擇。

此外，同選區國民黨立委參選人汪志冰在輔選團隊陪同下也到北投市場內掃街拜票。汪志冰表示，市場拜票需接地氣，找大咖陪同效果不大，因較難與當地民眾有互動，此外，北投區韓國瑜（國民黨總統候選人）後援會明天也會舉辦成立大會，她將出席，屆時也會有大咖到場。（編輯：李錫璋）1081214