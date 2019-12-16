住戶抗議住宅被改成停車場 宜縣府允妥當安置

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）宜蘭縣羅東鎮都市計畫周邊105公頃保護區去年解編，但在徵收計畫中部分位於五結鄉近20戶民宅被劃入停車場用地，當地民眾今天前往宜蘭縣政府抗議；縣府說，會妥當安置居民。

羅東都市計畫周邊105公頃保護區禁建51年，經宜縣府12年提案爭取，獲內政部通過解編，跨及羅東、五結與冬山鄉，未來將以「區段徵收」開發，將計畫範圍內的保護區變更為公共設施用地與住宅區等，同時開闢南、北水網及滯洪池等相關必要公共設施。

不過，徵收計畫中，位於五結路3段主要道路旁兩側近20戶民宅將被劃入停車場與公園滯洪池用地，當地居民組「我要我的家」自救會，上午前往縣府抗議。

自救會聲明，住當地近50年，許多長者得知好不容易賺來的房屋被劃為停車場用地，如晴天霹靂。大羅東地區根本未曾淹水，當地「打那岸圳」排水系統已興建完成，為何還建公園滯洪池，根本沒必要徵收土地。

自救會聲明，被劃定徵收的停車場範圍內，大部分為空地或農地，為何還要住家一起敲掉當停車場，根本沒必要性；可配合區段徵收計畫被徵收農地，但請縣府保留居住多年的老家，不能剝奪居住權、生存權及財產權。

宜縣府地政處長楊崇明受訪表示，105公頃保護區好不容易通過解編，縣府須在3年內、就是民國110年初公告辦理區段徵收，目前無法再向內政部變更計畫，否則延宕執行，全案會回原點。

他說，縣府已著手研議、提出受影響合法現住戶的妥當安置計畫，確保居住權。（編輯：李明宗）1081216