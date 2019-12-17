基隆跨年晚會 樂團接棒熱力開唱

（中央社記者王朝鈺基隆市17日電）基隆市跨年晚會將於12月31日晚間開唱，邀請旺福、四分衛等樂團接力演出，市長林右昌也將與四分衛和觀眾合唱「水手」搖滾版本，伴隨煙火與船鳴，一同迎接2020年。

林右昌說，基隆從2014年開始跨年晚會就和其他縣市不同，至今已成為全台獨立樂團展現才華的盛會，今年將在西3碼頭舉行，邀請的樂團在網路上已有網友稱是「葛萊美獎跨年組合」，相信能不只能吸引基隆年輕人，甚至外縣市民眾也會來基隆一同嗨翻天。

市府文化局表示，跨年晚會在晚間7時45分盛大展開，首先由DJ E-Turn歡樂電音趴熱力開場，緊接著鏽鉚釘、TOBE樂團、血肉果汁機、隨性、美秀集團、旺福及四分衛接棒熱唱，過程中都會安排一首海洋意象歌曲，緊扣基隆城市特色，在主持人郭彥均帶動下，讓參與民眾度過最熱情、精彩的跨年夜。

文化局指出，今年基隆跨年主題曲為歌手鄭智化的「水手」，林右昌當天也會一起合唱由四分衛改編的搖滾版本，在激昂的歌聲中，伴隨絢爛的煙火與熱鬧的船鳴，共同迎接2020年。

至於元旦升旗，市府社會處長吳挺鋒指出，連續4年在潮境公園舉辦的「台灣頭，看日出」活動，明年將首度移師到海洋廣場舉行，活動在上午6時舉行，上午5時30分起現場除有各式熱食外，也會發放限量4500份運動毛巾，讓民眾能一起跳毛巾操。

此外，市府今天也推出「雨都氣味」觀光宣傳影片，透過旅人、網美、饕客視角，收藏基隆風華讓大家重新認識基隆的美好，同時以基隆特有台灣姑婆芋為原型，在港口邊飛鳶廣場旁打造裝置藝術「雨葉、夜雨」。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，裝置藝術將於20日展出，遊客除可來拍照打卡外，若在基隆市33家旅館、飯店住宿就送充滿童趣的「扭蛋雨衣」，21日起到年底還推出「玩美月章」活動，蒐集3個活動印章就可參加抽獎，獎項有麗星郵輪3天2夜內艙雙人房兌換券、基隆長榮桂冠平日海景雙人房等。（編輯：方沛清）1081217