臉書被留言問小孩是誰 高鈺婷認遭恐嚇提告
最新更新：2019/12/20 17:46
時代力量新竹市立委參選人高鈺婷（左）因臉書粉絲專頁遭網友留言「這兩個小孩是誰？」，讓她認為被恐嚇，20日由律師陪同到新竹地檢署按鈴提告。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月20日
（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）時代力量新竹市立委參選人高鈺婷的臉書粉絲專頁遭網友留言「這兩個小孩是誰？」認為遭到恐嚇，擔心家人因選舉而受到影響，今天由律師陪同到新竹地檢署按鈴提告。
高鈺婷今天召開記者會，拿出臉書截圖指出，昨天在臉書粉絲專頁預告今天將開記者會，揭露民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝、國民黨新竹縣立委第1選區參選人林為洲的深厚關係，卻遭人留言恐嚇。
高鈺婷指出，一名網友「莊校惟」在她的粉絲專頁留言，問到「我們來玩看看」、「這兩個小孩是誰？」、「何苦當洪仲丘與小燈泡的家人？」等語，讓她感到懼怕，今天由律師陪同前往新竹地檢署對網友提告恐嚇罪。
此外，高鈺婷於記者會中指出，鄭宏輝曾登記一間已經解散的都市更新公司，與林為洲2人相關公司的代表人、董監事、監察人之間的人際網絡錯綜複雜，甚至一前一後購買同區塊土地，質疑兩人深厚關係。
鄭宏輝對此發新聞稿回應，過去林為洲為同黨同志，會邀集朋友共同投資，他確實曾參與過，但與林為洲之間的投資關係早已結束，強調他已是一個全職的政治工作者，專注於新竹市民的需求與福祉。
鄭宏輝提到，在臉書上署名「莊校惟」的網友，過去也曾對新竹市長林智堅、立委柯建銘惡意攻擊，對於網友留言不當之攻擊性言論，予以同聲譴責，並支持提告，盼參選人們都能自重，共同營造乾淨優質的選舉風氣。（編輯：李錫璋）1081220
時代力量新竹市立委參選人高鈺婷（中）20日舉行記者會，拿出臉書截圖指出，19日她在臉書粉絲專頁預告將開記者會揭露對手鄭宏輝和林為洲的深厚關係，卻遭人留言恐嚇。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月20日