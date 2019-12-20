臉書被留言問小孩是誰 高鈺婷認遭恐嚇提告

時代力量新竹市立委參選人高鈺婷（左）因臉書粉絲專頁遭網友留言「這兩個小孩是誰？」，讓她認為被恐嚇，20日由律師陪同到新竹地檢署按鈴提告。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）時代力量新竹市立委參選人高鈺婷的臉書粉絲專頁遭網友留言「這兩個小孩是誰？」認為遭到恐嚇，擔心家人因選舉而受到影響，今天由律師陪同到新竹地檢署按鈴提告。

高鈺婷今天召開記者會，拿出臉書截圖指出，昨天在臉書粉絲專頁預告今天將開記者會，揭露民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝、國民黨新竹縣立委第1選區參選人林為洲的深厚關係，卻遭人留言恐嚇。

高鈺婷指出，一名網友「莊校惟」在她的粉絲專頁留言，問到「我們來玩看看」、「這兩個小孩是誰？」、「何苦當洪仲丘與小燈泡的家人？」等語，讓她感到懼怕，今天由律師陪同前往新竹地檢署對網友提告恐嚇罪。

此外，高鈺婷於記者會中指出，鄭宏輝曾登記一間已經解散的都市更新公司，與林為洲2人相關公司的代表人、董監事、監察人之間的人際網絡錯綜複雜，甚至一前一後購買同區塊土地，質疑兩人深厚關係。

鄭宏輝對此發新聞稿回應，過去林為洲為同黨同志，會邀集朋友共同投資，他確實曾參與過，但與林為洲之間的投資關係早已結束，強調他已是一個全職的政治工作者，專注於新竹市民的需求與福祉。

鄭宏輝提到，在臉書上署名「莊校惟」的網友，過去也曾對新竹市長林智堅、立委柯建銘惡意攻擊，對於網友留言不當之攻擊性言論，予以同聲譴責，並支持提告，盼參選人們都能自重，共同營造乾淨優質的選舉風氣。（編輯：李錫璋）1081220