北市府推產學合作 開南商工照服科添師資

（中央社記者梁珮綺台北23日電）私校因應少子化轉型，台北市教育局與愛福家協會、現代悅齡社會福利基金會簽約，投入師資至私立開南商工照服科。台北市長柯文哲今天說，透過產學合作與公私協力，讓教育與職業連結。

台北市私立開南商工、喬治商職分別於去年與今年設立照顧服務科，教育局今天與愛福家協會、現代悅齡社會福利基金會簽約，投入業師入校授課，加強產官學合作。

教育局中等教育科長諶亦聰受訪時表示，長照2.0是國家政策，也是台北市施政重點，尤其目前市場上有需求，學校有意朝照顧服務科發展，當然會盡力協助，如開南商工的設備、輔具等300萬元經費，皆由教育局挹注。

柯文哲致詞表示，台灣人口快速老化，要思考如何因應，只是沒有先例可循，所以台灣要獨自摸索面對。

不過，他也坦言，台灣最適當的長照政策要如何推動，「答案是現在不知道」，必須且戰且走，因此，學校一定要參與，台北市政府會把技職教育作為教育復興的基礎。

柯文哲說，藉由學校場域，透過產學合作與公私協力，讓教育與學校連結，因技職教育對產業有重大影響。（編輯：李亨山）1081223