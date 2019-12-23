更多編輯台推薦新聞：
日本人新年出遊 台灣連5年獲人氣首位
國際

日本人新年出遊 台灣連5年獲人氣首位

緬甸鴨掌男孩想單手寫字 台灣醫師幫忙圓夢
生活

緬甸鴨掌男孩想單手寫字 台灣醫師幫忙圓夢

專題／從香港到俄羅斯 台灣耶誕老公公收2萬封夢想
生活

專題／從香港到俄羅斯 台灣耶誕老公公收2萬封夢想

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛
首頁 / 地方

北市府推產學合作 開南商工照服科添師資

最新更新：2019/12/23 15:23

（中央社記者梁珮綺台北23日電）私校因應少子化轉型，台北市教育局與愛福家協會、現代悅齡社會福利基金會簽約，投入師資至私立開南商工照服科。台北市長柯文哲今天說，透過產學合作與公私協力，讓教育與職業連結。

台北市私立開南商工、喬治商職分別於去年與今年設立照顧服務科，教育局今天與愛福家協會、現代悅齡社會福利基金會簽約，投入業師入校授課，加強產官學合作。

教育局中等教育科長諶亦聰受訪時表示，長照2.0是國家政策，也是台北市施政重點，尤其目前市場上有需求，學校有意朝照顧服務科發展，當然會盡力協助，如開南商工的設備、輔具等300萬元經費，皆由教育局挹注。

柯文哲致詞表示，台灣人口快速老化，要思考如何因應，只是沒有先例可循，所以台灣要獨自摸索面對。

不過，他也坦言，台灣最適當的長照政策要如何推動，「答案是現在不知道」，必須且戰且走，因此，學校一定要參與，台北市政府會把技職教育作為教育復興的基礎。

柯文哲說，藉由學校場域，透過產學合作與公私協力，讓教育與學校連結，因技職教育對產業有重大影響。（編輯：李亨山）1081223

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報