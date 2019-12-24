太麻里星光隧道 3天造光景3秒成回憶

台東縣太麻里鄉公所營造歲末氣氛，在民權路鄉民代表會前的道路以耶誕燈飾，打造全長約50公尺的「星光隧道」，吸引遊客駐足，拍照打卡。（太麻里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 108年12月24日

（中央社記者李先鳳台東縣24日電）台東太麻里鄉公所利用耶誕燈飾花了3天打造「星光隧道」，才剛完工不到24小時，就遭一輛貨櫃車車身拉扯毀壞，讓民眾惋惜地直呼「3天造光景，3秒成回憶」。

太麻里鄉公所今天表示，營造歲末氣氛，在民權路鄉代表會前的道路以耶誕燈飾裝點，19日開始施作、22日晚間施工完成，全長約50公尺，吸引鄉民及遊客駐足並拍照打卡，溫黃暖光連成一片的感覺，讓民眾稱為「星光隧道」。

23日傍晚6時左右，一輛大型貨櫃車前往載運釋迦的途中，行經「星光隧道」時，因車體過大，未測量好高度距離，以致車身拉扯部分燈飾，毀壞約1/2的隧道燈光。

鄉公所表示，耶誕燈飾工程原本預計於24日張貼限高及燈飾展示公告，不料星光隧道完工不到24小時，就遭毀壞。目前已派人員到現場處理並進行修復工作，目前已修復約2/3。星光隧道完成修復後，燈飾展覽將持續至元宵節，並將舉辦相關活動，歡迎民眾前往參與。

有鄉民將此事貼在地方社群網路，大家紛紛留言「很可惜」、「還沒有拍照」、「還好昨天有去打卡」等，也有人質疑鄉公所濫花錢在不必要的工程上。（編輯：黃世雅）1081224

台東縣太麻里鄉公所營造歲末氣氛，在民權路鄉民代表會前的道路以耶誕燈飾，打造全長約50公尺的「星光隧道」；沒想到才剛完工不到24小時，就遭一輛貨櫃車車身拉扯毀壞。（太麻里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 108年12月24日