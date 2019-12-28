輔選柯志恩 馬英九陪掃街拜票發春聯

（中央社記者黃旭昇新北28日電）前總統馬英九今天在新北市板橋區龍興市場，陪立委柯志恩掃街拜票發春聯。柯志恩表示，感謝馬英九的支持。為了輔選與搶救，馬英九改變滿多，展現接地氣與親民的一面。

馬英九今天陪同中國國民黨新北市立委第7選區（板橋東區61里）參選人柯志恩，到板橋龍興市場掃街拜票，吸引不少民眾爭相目睹。

馬英九在市場與攤商、買菜市民問候，發送親筆題字的新年春聯，內容為「金鼠風光無盡藏、萬物熙和有餘香」，由他與夫人周美青聯名賀春，索取春聯的人潮大排長龍。

馬英九花了大約1小時30分陪柯志恩掃街拜票，搭車離開尚未關車門前，突然踩上座車的踏板，攀扶車窗站起來向支持者喊「柯志恩勝利」，呼籲明年票投國民黨，獲得現場高喊「凍蒜」。

柯志恩表示，馬英九特別安排許多時間陪她掃街拜票、發春聯，非常感謝馬英九的支持。她自己也被馬英九踩上座車踏板輔選的動作嚇一跳，顯示馬英九與過去不太一樣，展現親民的一面。

柯志恩表示，馬英九為了輔選改變許多，也接地氣受到民眾喜歡。另外，前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、藝人白冰冰、國民黨副總統候選人張善政等大咖也會前來為她助選。（編輯：李錫璋）1081228

前總統馬英九（前右）28日走訪新北市板橋區龍興市場，為國民黨籍立委參選人柯志恩拜票，沿途並發送春聯，受到攤商、民眾歡迎。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年12月28日