北市交大推宣導月曆 14名分隊長全入鏡

（中央社記者黃麗芸台北31日電）2020年將至，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為加強宣導交通安全，拍攝製作「2020新年交安宣導電子月曆」，結合地標和交安宣導標語，供民眾免費下載使用。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，為迎接2020年到來，同時宣導交通安全、建立市民防衛駕駛用路觀念，特別推出「2020新年交安宣導電子月曆」，供民眾免費下載運用。

交通警察大隊指出，這是首度製作新年交安宣導電子月曆，邀請14名外勤交通分隊分隊長及員警參與拍攝，並搭配各個轄區內知名景點和地標，同步展現台北市的美景。

同時，電子月曆的每個月分都是以不同交安觀念為主題，搭配琅琅上口的創意交安標語，宣導市民「行經路口慢看停」「遵守號誌」「不超速」「遵守路權」及「酒後不開車」等12個實用安全用路小撇步，加深民眾印象和促進交安宣導成效。

交通警察大隊說，希望透過網路媒介力量，讓交通安全觀念傳達至每個角落。

此外，隨著2020年即將來臨，交通警察大隊在新的一年也將不遺餘力持續守護交通安全，和市民共同防制交通事故發生。（編輯：張銘坤）1081231