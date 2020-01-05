連江檢察長會同海巡出海視察 共商遏止越界抽砂

（中央社馬祖5日電）為了解大陸抽砂船在馬祖周邊海域肆虐現況，連江地檢署檢察長俞秀端今天上午9時會同海巡登上海巡艇前往莒光海域視察，針對大陸抽（運）砂船不斷越界問題共同研商對策，以期有效遏止。

近年馬祖地區查獲4艘抽砂船，已有2艘判決沒收，拍賣金額高達新台幣8600餘萬元，對越界抽砂船已有相當遏止作用，致使大陸抽砂船警覺更高、取締不易。俞秀端建議應強化海巡隊偵蒐器材更新的可能性，另馬祖海巡隊除加強巡邏密度外，也在抽砂船常出沒期間，申請加派大型巡防艦進駐密度，共同嚇阻盜採砂石行為。

俞秀端強調，查獲的大陸抽砂船將依刑法加重竊盜罪等罪嫌嚴辦，展現執法單位維護國境安全及保衛國土的決心。

馬祖海巡隊也表示，面對大陸漁船及抽（運）砂船越界作業絕不寬貸，以守護馬祖海域並保育海洋環境，並籲請漁友鄉親勇於舉報，共同協力保護當地海域生態，維護漁民權益。（編輯：李錫璋）1090105