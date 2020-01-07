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農產品直送不耽誤 花蓮玉里郵局開辦假日收寄

最新更新：2020/01/07 18:31
中華郵政公司7日下午在玉里郵局舉辦「假日收寄農產品啟動儀式暨i郵箱交寄推廣活動」記者會，董事長吳宏謀（中右）、農委會主委陳吉仲（中左）等揭牌。中央社記者李先鳳攝　109年1月7日
中華郵政公司7日下午在玉里郵局舉辦「假日收寄農產品啟動儀式暨i郵箱交寄推廣活動」記者會，董事長吳宏謀（中右）、農委會主委陳吉仲（中左）等揭牌。中央社記者李先鳳攝　109年1月7日

（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）協助小農自產地直銷，且紓解因一例一休以致物流業者假日宅配及運送不便因素，花蓮玉里郵局自今天起開辦假日收寄農產品；花蓮小農對此讚好，農產品送到消費者手中不被耽誤。

中華郵政公司今天下午在玉里郵局舉辦「假日收寄農產品啟動儀式暨i郵箱交寄推廣活動」記者會，董事長吳宏謀、農委會主委陳吉仲、花蓮縣議會副議長潘月霞等出席。

吳宏謀致詞表示，屏東、台東郵局都有假日收寄農產品據點，花蓮玉里郵局是第3個提供這項服務的縣，可協助小農自產地直銷，縮短生產者與消費者距離，以「鮮採直送」方式推廣，讓消費者不受假日限制，收到來自產地直送的農特產品。

目前先在花蓮玉里郵局試辦3個月，提供週六、週日特惠專案及預約上門收件服務，讓消費者每日都有機會收到新鮮、優質的農產品。

另現場有i郵箱交寄體驗活動，提供全年無休、自助交寄及領取郵件服務，有效突破郵局以往領件時間及地點的限制，讓農產品及農產加工品皆能透過i郵箱依個人時間、地點做彈性收寄。（編輯：黃世雅）1090107

協助小農自產地直銷，且紓解因一例一休以致物流業者假日宅配及運送不便因素，花蓮玉里郵局自7日起開辦假日收寄農產品。中央社記者李先鳳攝　109年1月7日
協助小農自產地直銷，且紓解因一例一休以致物流業者假日宅配及運送不便因素，花蓮玉里郵局自7日起開辦假日收寄農產品。中央社記者李先鳳攝　109年1月7日
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