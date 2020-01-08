高雄區農改場迎賓日1/12登場 花海提前走春

行政院農業委員會高雄區農業改良場一年一度的迎賓日將在12日熱鬧登場，園區花海正值盛開，歡迎民眾提前來走春。中央社記者郭芷瑄攝 109年1月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）高雄區農業改良場一年一度的迎賓日12日將登場，農改場歡迎民眾參觀過去幾年來的研究成果，同時為春節備些年貨，花海此時盛開，民眾可以提前走春。

迎賓日是農改場一年裡唯一對外開放的一天，今年主題「熱帶新農業，農樂南台灣」，12日上午9時展開，活動展示農改場過去幾年的研發成果，也有技轉廠商產品展示、優質農特產品與地方料理展售、熱帶花卉花藝設計展、農業創意活動、蓮霧與棗得獎果品展示，還有屏東林管處的統一發票換樹苗等。

高雄區農改場表示，高雄場近年來研發成果豐碩，包括新品種育成、設施栽培、有機友善農業、資源循環利用、農藥減量、省工機械、因應氣候變遷果園減災及穩定生產管理、產業加值等，這些成果除了技轉廠商或農民團體運用外，也屢屢獲得獎。

高雄區農改場舉例，台東池上鄉農友謝美國種植高雄147號稻米，除獲得108年台灣稻米達人有機米組冠軍外，還前進日本參加「米．食味分析鑑定競賽」，為台灣首次拿到金賞獎。

高雄區農改場豐碩的研究成果，在第1屆「2019年國家農業科學獎」勇奪3獎項，包括毛豆品種技術研發及外銷生產專區輔導團隊奪下「產業貢獻類-出類拔萃獎」及「傑出成就獎」；微生物製劑研發團隊榮獲「產業貢獻類-卓越紮根獎」。

每年迎賓日，農改場的花卉區花海一片，是民眾打卡拍照熱點，農改場表示，今年草花已盛開，紅黃綠等各種顏色交織的花海，讓民眾提前來走春。（編輯：黃世雅）1090108