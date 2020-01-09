嘉義市10日選前之夜 交通管制嚴禁空拍機

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）總統、立委選舉11日投票，嘉義市明天晚上將循例舉辦傳統的「選前之夜」，市選委會以中央噴水圓環為中心劃分成2個區域，並進行交通管制，活動範圍嚴禁空拍機及燃放鞭炮。

嘉義市各項公職人員選舉前一夜，依例會在中山路噴水圓環一帶沿街拜票，嘉義市民也會聚集道路兩側搖旗吶喊，各候選人陣營都會使出渾身解數展現人氣，這項選前之夜，已行之有年，成為嘉義市一項傳統。

嘉義市警察局今天發布新聞稿指出，經與各立委候選人協調，達成共識循例舉辦選前之夜造勢活動，並以中山路為界，劃分南、北2區造勢，南區繞行範圍為民生北路、中山路、吳鳳北路及民族路，而北區則繞行民生北路、民權路、吳鳳北路及中山路。

嘉義市警察局表示，因活動範圍剛好在人潮車流聚集的市中心商業區，警方已規劃交通疏導管制措施及安全維護勤務，東起吳鳳北路，西至民生北路，南起民族路，北至民權路，自明天上午8時起至11日凌晨零時，實施彈性交通管制。

另外，民生北路至噴水圓環的中山路路段架設安全護欄，區隔不同陣營支持群眾，防範衝突事件發生。

市警局指出，這次勤務規劃近400名警力，並依造勢路線劃分區塊，由第一、第二分局的分局長親自坐鎮指揮，活動範圍禁止使用空拍機及燃放鞭炮（含電子鞭炮機），以確保安全。（編輯：謝雅竹）1090109