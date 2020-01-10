嘉義市選前之夜 候選人噴水圓環拚場比氣勢

（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義市傳統的「選前之夜」造勢遊行今天晚上在中山路登場，各立委候選人陣營隔著中央噴水圓環造勢，將現場擠得水洩不通，彼此不僅比聲勢、人氣，更要營造勝選氣勢。

嘉義市「選前之夜」造勢活動，從晚上7時起，中山路的中央噴水圓環就陸續湧入人潮，現場音樂聲、氣笛聲及群眾吶喊聲此起彼落，各候選人陣營都挖空心思拉抬聲勢，希望在最後關頭營造勝選氣勢。

嘉義市「選前之夜」遊行，以中央噴水圓環畫分南、北兩區造勢，北區由民進黨候選人王美惠、無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統和台灣民眾黨後援會進場，南區則由國民黨候選人傅大偉、無黨籍戴寧、國會政黨聯盟郭瑞豐、無黨籍陳泰山和中華統一促進黨進場。

傅大偉陣營安排辣妹舞者、電音三太子，為遊行隊伍增添趣味性。嘉義市長黃敏惠及多名市議員等人都熱情參與遊行行列。

王美惠陣營為帶動現場人氣，也請來辣妹舞者在宣傳車上跳舞。前嘉義市長涂醒哲以及多名民進黨籍市議員等人陪同王美惠一同造勢。

另外，統促黨總裁張安樂首度帶隊參與，帶領統促黨區域、不分區立委候選人一起參與。

嘉義市「選前之夜」遊行，現場震耳欲聾的喇叭聲，讓支持者HIGH到最高點，也讓選民藉機宣洩情緒，宛如熱鬧嘉年華會。（編輯：謝雅竹）1090110