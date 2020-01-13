月津港燈節將登場 台南雙燈會春節吸客

為月津港燈節暖身的台南鹽水月之美術館秋季展，已使鹽水街巷熱鬧許多。圖為禹禹藝術工作室作品「連成兔行」。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年1月13日

（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市月津港燈節預定在18日登場，加上已在去年底開展的龍崎光節–空山祭，兩大燈會分別在北邊的鹽水區與南邊的龍崎區互相輝映，可望在農曆春節期間為台南吸引更多遊客。

台南市政府文化局指出，在鹽水區舉辦的月津港燈節是每年農曆春節重頭戲之一。以鹽水豐厚的歷史文化、生態地景為基底的「月之美術館」計畫，首檔秋季展「月光之城」已從去年11月底起，於鹽水街區巷弄登場，提前為月津港燈節暖身。近兩個月來初估已吸引超過12萬人次遊客。

台南市文化局指出，即將於18日開幕的「2020月津港燈節」，加入更多作品，使整個鹽水夜色更為美麗，將一直展出2月16日。

在台南市另一邊舉行的「龍崎光節－空山祭」，邀請7組藝術家打造9大藝術光景作品，也是台南市政府首度在龍崎區策劃的大型藝術活動。台南市文化局統計，自去年12月下旬開幕至今，約3週時間已吸引超過6萬人次遊客。每逢假日時，經常未到點燈時間，虎形山公園周邊停車場就已停滿車輛。

台南市文化局指出，「龍崎光節－空山祭」將展出到農曆年後的2月2日，春節假期與鹽水的月津港燈節彼此串連，兩大燈會可望為台南吸引更多觀光人潮。（編輯：方沛清）1090113