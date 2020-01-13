更多編輯台推薦新聞：
台灣燈會小提燈超萌 吉利鼠美力鼠彎腰鞠躬拜年
生活

台灣燈會小提燈超萌 吉利鼠美力鼠彎腰鞠躬拜年

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯
政治

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯

不滿政府壓迫羞辱 伊朗唯一奧運奪牌女將出走
國際

不滿政府壓迫羞辱 伊朗唯一奧運奪牌女將出走

美國學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主
政治

美國學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
高鐵旅客人次將達6億 幸運兒可一年無限搭乘
首頁 / 地方

現代免費私塾 金門古風小學堂招生

最新更新：2020/01/13 17:01
免費現代私塾金門「古風小學堂」邁入第5年，即日起招生。創辦人倪振金（圖）13日說，希望教導國小三年級到國中學子古今中外聖賢道理、知識和禮儀。中央社記者黃慧敏攝　109年1月13日
免費現代私塾金門「古風小學堂」邁入第5年，即日起招生。創辦人倪振金（圖）13日說，希望教導國小三年級到國中學子古今中外聖賢道理、知識和禮儀。中央社記者黃慧敏攝　109年1月13日

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）免費現代私塾金門「古風小學堂」邁入第5年，即日起招生。創辦人倪振金希望教導國小三年級到國中學子古今中外聖賢道理，從小立定以蒼生為己念的情操，長大後服務國家社會。

上校退役的倪振金飽學詩書，結束軍旅生涯後改執教鞭；現在國立金門大學教授國文、文學賞析和法學緒論。他說，「草堂門已敞，喜迎有緣人」，會在面試時了解學生的學習動機與態度，並觀察學生言行舉行，決定錄取與否。

為了維持教學品質，每年招收學生限額7人。錄取後依詩經古禮行拜師禮，每週六上午上課。「書」 字輩拜師禮當天，同時舉行「義」字輩結業式，頒發結業證書。

倪振金興辦義學引起各界關注，有人正面肯定，但也有人懷疑有選舉或宗教動機。倪振金說，開設小學堂純粹是奉獻個人所學，傳講有益世道人心的道理知識，培養下一代悲天憫人的情懷 。他有信心，「古風小學堂的學子不會走偏」。

2016年倪振金利用自家土地興建「古風草堂」，自號「古風草堂山長」，更創設「古風小學堂」，講授古今中外聖賢書。學生以「忠、孝、節、義、書、劍、江、山」為入學輩分。小學堂邁入第5年，「書」字輩即日起受理報名到22日止，倪振金歡迎小學3年級至國中3年級學子報名。（編輯：黃世雅）1090113

上校退役的倪振金（圖）飽學詩書，他13日說，現在除了在國立金門大學授課，同時在自家開設「古風小學堂」，講授古今中外聖賢書。中央社記者黃慧敏攝　109年1月13日
上校退役的倪振金（圖）飽學詩書，他13日說，現在除了在國立金門大學授課，同時在自家開設「古風小學堂」，講授古今中外聖賢書。中央社記者黃慧敏攝　109年1月13日

延伸閱讀
現代私塾作育英才 古風小學堂弦歌不輟

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報