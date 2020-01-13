現代免費私塾 金門古風小學堂招生

免費現代私塾金門「古風小學堂」邁入第5年，即日起招生。創辦人倪振金（圖）13日說，希望教導國小三年級到國中學子古今中外聖賢道理、知識和禮儀。中央社記者黃慧敏攝 109年1月13日

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）免費現代私塾金門「古風小學堂」邁入第5年，即日起招生。創辦人倪振金希望教導國小三年級到國中學子古今中外聖賢道理，從小立定以蒼生為己念的情操，長大後服務國家社會。

上校退役的倪振金飽學詩書，結束軍旅生涯後改執教鞭；現在國立金門大學教授國文、文學賞析和法學緒論。他說，「草堂門已敞，喜迎有緣人」，會在面試時了解學生的學習動機與態度，並觀察學生言行舉行，決定錄取與否。

為了維持教學品質，每年招收學生限額7人。錄取後依詩經古禮行拜師禮，每週六上午上課。「書」 字輩拜師禮當天，同時舉行「義」字輩結業式，頒發結業證書。

倪振金興辦義學引起各界關注，有人正面肯定，但也有人懷疑有選舉或宗教動機。倪振金說，開設小學堂純粹是奉獻個人所學，傳講有益世道人心的道理知識，培養下一代悲天憫人的情懷 。他有信心，「古風小學堂的學子不會走偏」。

2016年倪振金利用自家土地興建「古風草堂」，自號「古風草堂山長」，更創設「古風小學堂」，講授古今中外聖賢書。學生以「忠、孝、節、義、書、劍、江、山」為入學輩分。小學堂邁入第5年，「書」字輩即日起受理報名到22日止，倪振金歡迎小學3年級至國中3年級學子報名。（編輯：黃世雅）1090113

上校退役的倪振金（圖）飽學詩書，他13日說，現在除了在國立金門大學授課，同時在自家開設「古風小學堂」，講授古今中外聖賢書。中央社記者黃慧敏攝 109年1月13日