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台南台灣首廟天壇添香油錢 刷卡就行

最新更新：2020/01/14 18:21
台南市台灣首廟天壇14日宣布導入行動支付，台南市長黃偉哲（前左3）也到場見證使用，未來到廟購買香燭、添香油錢或點燈，不用現金，刷卡就行。中央社記者張榮祥台南攝　109年1月14日
台南市台灣首廟天壇14日宣布導入行動支付，台南市長黃偉哲（前左3）也到場見證使用，未來到廟購買香燭、添香油錢或點燈，不用現金，刷卡就行。中央社記者張榮祥台南攝　109年1月14日

（中央社記者張榮祥台南14日電）數位時代，連寺廟香油錢都不需要用現金；台南市台灣首廟天壇今天宣布導入行動支付，未來到廟購買香燭、添香油錢或點燈，只要拿悠遊卡或悠遊信用卡運用自助服務機嗶一聲就行。

台南廟宇1630間，中西區台灣首廟天壇是全市首間導入行動支付的廟宇，台南市長黃偉哲今天下午也到場見證使用，他說，這是寺廟和現代接軌一個好的開始，便於祈福添香油錢，不用現金，刷卡更方便。

市府人員表示，台灣首廟天壇響應電子支付服務，凱基銀行擔任廟方金融科技服務及金流規劃顧問，雙方成為線上支付合作夥伴，讓行動支付成為最安全的消費模式。

另外，台灣首廟天壇還設有2座電子籤詩機。天壇董事長徐國潤說，民國106年天壇將籤詩譯成英文和日文，如今更增加韓文和越南文，提供外籍遊客更便利的服務，也讓他們深入了解台南道教廟宇的文化。

台灣天壇採用60甲子籤及雷雨詩百首籤，60甲子籤提供繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文、越南文；雷雨詩百首籤則有繁體中文、簡體中文、英文、日文、越南文；未來廟方計畫再建置泰文等其他語言。（編輯：黃世雅）1090114

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