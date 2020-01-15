海巡新造多功能艇 金門首度建功

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）海洋委員會海巡署艦隊分署今天表示，第2艘新造多功能艇CP-1020月初運抵金門後，首傳捷報，在烏沙角外海查扣越界作業大陸鐵殼船1艘5人，依法送辦裁罰。

艦隊分署發布新聞稿表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」中新造多功能艇，最大航速可達45節，同時具備吃水淺、靈活性高等特性，可說是台澎金馬最快、最靈活的執法快艇。

新艇月初運抵金門後，由金門海巡隊長曾忠智率接艇人員舉行簡單祈福儀式後，立即展開操駕訓練及實務驗證工作。

金門海巡隊副隊長駱天雄說，13日深夜接獲通報，古寧頭到小金門后嶼一帶海域有3、4艘陸籍鐵殼船徘徊作業，金門海巡隊隨即組織攻勢勤務，出動10039艇、3556艇及新造多功能艇CP-1020進行取締，發現目標後3艘巡防艇隨即鎖定帶頭的「閩龍漁63198」展開攔截圍捕。

駱天雄說，CP-1020搭載4名特勤幹員，藉多功能艇速度快、靈活操縱及人力優勢進行強靠攻堅，控制場面並逮捕林姓船長及4名船員。

金門海巡隊表示，籌建海巡艦艇發展計畫規劃建造50艘多功能艇，自去年12月6日由總統蔡英文主持聯合交船典禮後將陸續完成驗收交船，並優先配置於離島重點海域，提升執勤能量。

駱天雄表示，CP-1020在金門海域立下首功，驗證多功能艇作為打擊大陸漁船的利器名不虛傳。本案將在完成調查後，依兩岸人民關係條例相關規定裁罰，嚇阻越界作業情勢，保障台灣地區漁民作業及漁業資源永續發展。（編輯：謝雅竹）1090115