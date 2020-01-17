雲林各鄉鎮特色花燈 熱鬧到元宵

雲林縣政府17日舉辦 「2020幸福連連．點亮幸福」聯合啟燈記者會，縣長張麗善（前右4）推介新春期間將在雲林各地登場的各式燈會，歡迎民眾到雲林走春。中央社記者姜宜菁攝 109年1月17日

（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣政府今天表示，農曆新年將在斗六等鄉鎮推出主題花燈，新春福袋內則有葫蘆造型的祈願卡、貼著「滿」字的米袋。

雲林縣長張麗善今天率同文化處長陳璧君、斗六市長林聖爵、虎尾鎮長丁學忠等人公布花燈展出地點和新春福袋。

張麗善致詞時表示，延續「2019幸福元年」，縣府今年以「幸福連連」為主軸，自新春到元宵節期間，有「發送幸福」與「點亮幸福」主題規劃，邀請民眾感受專屬雲林幸福強強滾的魅力。

各鄉鎮花燈展出，由斗六市打頭陣，虎尾、褒忠等鄉鎮接棒，而北港鎮從2月7日起至16日止，串聯北港水道頭文化園區、圓環顏思齊紀念碑、北港朝天宮及觀光大橋上，以「光耀北港、吉慶團圓」為主題，希望帶來新春祈福的新願景。

另外，新春福袋以簡約樸素的風格設計，袋內有葫蘆造型的祈願卡及貼著「滿」字的米袋，祈願卡鑲新台幣1元，象徵「一元復始、萬象更新」，整體有著「幸福御守、平安圓滿」寓意。（編輯：唐聲揚）1090117