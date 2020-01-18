新竹市動保園區啟用 毛小孩歡喜入新厝

（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）新竹市政府動物保護教育園區今天啟用，新竹市長林智堅到場剪綵，介紹園區多項亮點，引領毛小孩們入新厝，邀民眾假日前往，一起疼惜動物們。

林智堅表示，為提升收容動物福利與良好中途照顧，竹市府民國104年7月成立動物保護及防疫所，重新規劃動保園區，耗時3年多建造，重新規劃收容空間和提供完善設備，邀民眾到園區參加課程，並呼籲認養取代購買。

他說，感謝行政院農業委員會補助經費，除新建園區，也購置動物專用數位X光機、彩色超音波及血液生化檢查儀器等全方位醫療設備，讓動物受到最好照顧。

根據竹市動保所提供新聞資料，原本的動保園區88年啟用，環境空間狹小、老舊與陰暗，雨天還漏水，改造後新園區從400坪空間擴增為1331坪、採購專業照護設備、招募60名志工陪毛小孩們運動，並設全區音樂系統，讓毛小孩放鬆。

動保所說，新園區可收容流浪犬250隻、流浪貓150隻，動物住宿區都可曬到太陽，屋頂也有綠化與雙層屋頂以降溫，還有室內、外運動空間、動物行為訓練教室、醫療設備、消毒設備與動物隔離檢疫措施等。（編輯：李明宗）1090118

新竹市政府動物保護教育園區18日啟用，新竹市長林智堅（前右4）等人到場參觀毛小孩的新家。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 109年1月18日

新竹市政府動物保護教育園區18日啟用，全新的園區寬敞、明亮，讓毛小孩受到最好照顧。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 109年1月18日