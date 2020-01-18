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新竹縣辦柑桔茶花展售 春節前賞花吃柑桔

最新更新：2020/01/18 15:41
「2020年新竹縣柑桔的故鄉產業文化暨茶花藝術展示展售活動」18日在新竹縣政府前廣場登場，縣長楊文科（後左4）歡迎民眾把握機會前往賞花、吃柑桔，在農曆春節前討「桔」利。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年1月18日
「2020年新竹縣柑桔的故鄉產業文化暨茶花藝術展示展售活動」18日在新竹縣政府前廣場登場，縣長楊文科（後左4）歡迎民眾把握機會前往賞花、吃柑桔，在農曆春節前討「桔」利。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年1月18日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）新竹縣農會今天在縣政府前廣場舉辦「2020年新竹縣柑桔的故鄉產業文化暨茶花藝術展示展售活動」，縣長楊文科邀民眾把握週休2天前往賞花、吃柑桔，在農曆春節前討「桔」利。

縣長楊文科致詞表示，新竹縣柑桔種植總面積約有2400公頃，產量為4萬4640公噸，產期為每年11月下旬至隔年3月間，多分佈在峨眉鄉、寶山鄉、芎林鄉、新埔鎮、關西鎮、橫山鄉等6個鄉鎮。

楊文科指出，其中峨眉鄉的柑桔種植面積約600多公頃，去年天公作美，所生產的柑桔品質良好，尤其桶柑的平均甜度達12度以上，會是農曆春節期間送禮、自己品嚐兩相宜的好選擇，邀民眾把握週休2天到新竹縣府前廣場逛逛、選購。

新竹縣農會總幹事劉德威表示，活動現場攤位展售的柑桔，都是經過各農會評鑑後的優質產品，嚐起來特別甜；另外，現場也有展售象徵五福臨門的茶花，歡迎民眾到場品嚐柑桔、帶一盆茶花回家，喜氣洋洋迎接新春。（編輯：李錫璋）1090118

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