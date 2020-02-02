竹市府投入經費檢修彩虹橋 提升安全性

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市17公里海岸線的彩虹1、2橋已使用超過15年，新竹市政府今天表示，將投入新台幣5000萬元經費進行檢修，讓遊客、自行車騎士擁有安全休憩環境。

新竹市17公里海岸線沿岸有6座橋，包括攝影高手與遊客朝聖必拍的彩虹1、2橋、彩虹大橋、彩虹小橋、藍天與白雲橋，是遊客拍照打卡熱點，更是自行車騎士必經景點。

新竹市政府今天發新聞稿，新竹市長林智堅於文中表示，上任後投入超過25億改造微笑水岸，整合觀光與自然資源，例如17公里海岸線，串聯新竹漁人碼頭、港南運河公園、賞蟹步道、南港賞鳥區，營造與自然共舞的獨特景觀。

林智堅表示，過去市府每2年定期檢查17公里海岸線沿線鋼構橋梁，去年底成功向中央爭取經費，今年共投入5000萬元補強彩虹1、2橋梁，並透過專業儀器檢測，進行大規模、系統性結構檢測，讓遊客擁有安全的遊憩體驗。

新竹市政府城市行銷處發稿指出，彩虹1、2橋興建較早，使用約15年，已有元件生鏽，此次橋梁補強工程將全面更新鋼索、螺栓、鋼承板，提昇橋梁的使用安全。

城銷處表示，其餘橋梁也將以專業儀器進行全面體檢，例如鋼索拉力測試、檢測螺栓與鋼承板等鏽蝕的構件，並聽取專家、里民意見重新塗裝，預定2月底動工。（編輯：張銘坤）1090202