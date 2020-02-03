新北市議會民進黨團幹部交接 林銘仁任總召

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市議會民進黨團今天舉辦總召集人暨幹部交接典禮，新任總召集人林銘仁接下印信。新任立法院長游錫堃特別到場觀禮並肯定黨團的問政表現。

民進黨新北市議會黨團今天進行新卸任黨團幹部交接儀式，游錫堃及中央黨部副秘書長郭昆文等人出席監交及觀禮，新北市長侯友宜也率市府局處首長到場觀禮並致意。

在郭昆文監交下，議員何博文卸下總召，林銘仁新任總召集人。黨團新任幹部為副總召黃俊哲、幹事長林裔綺、書記長張志豪。

游錫堃致詞時表示，他在板橋唸書，雖然故鄉是宜蘭，但新北是他的第2故鄉，參選新北市長時也獲很多鄉親投票支持，因此，他特別來新北議會觀禮並肯定黨團問政上的努力。

市長侯友宜致詞時肯定新任總召林銘仁是小鋼炮，感謝民進黨團的監督與支持，因為新北市政不分黨派及顏色，尤其是武漢肺炎防疫上，只要中央下令，地方一定會貫徹到底，因為沒有執政黨或在野黨，而是一個「市民黨」，共同為了市民福祉努力。

林銘仁表示，黨團將以「市民優先、理性監督」作為努力方向，而政策重點將放在爭取社會福利、地方建設與落實友善校園政策三大目標上，期許市府能以市民利益為優先，認真為市政工作把關。

他表示，台灣的防疫問題不是中央或地方單方面的工作，地方政府應該積極落實中央防疫政策。畢竟，病毒沒有顏色、防疫應該不分你我，新北市境內防疫工作，市府應該主動稽查防疫物資供應及品質控管，不要發生防疫物品有囤貨、販售劣質品等情事。（編輯：張銘坤）1090203