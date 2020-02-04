苗栗縣蓬萊警所長備勤腦出血 搶救多日仍不治

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣頭份警分局蓬萊派出所長戴政造1月15日被發現倒臥備勤室，經送醫診斷為腦出血，經手術治療轉入加護病房觀察，但病情惡化驟逝，享年48歲，讓分局同仁備感不捨。

頭份分局今天指出，戴政造為警校警員班132期，民國80年8月10日任公職，107年12月26日升任蓬萊派出所所長一職，擔任所長期間表現優良、工作認真，平日與同仁相處融洽。

1月15日當天，戴政造原定晚間8時有巡邏勤務，依照過去習慣，他都會提前30分鐘交接，但當晚直到7時50分都不見人影，副所長上樓查看，發現備勤室房門上鎖，員警從窗戶爬入室內，才看到所長倒臥在地板上，一旁還留有嘔吐物。

救護人員緊急協助送往為恭醫院搶救，醫師診斷為腦出血，立即進行開刀治療，隨後轉入加護病房觀察，但遲遲未脫離險境，直到3日傳出噩耗，戴政造因併發敗血症不治，享年48歲。

苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣警察局長翁群能以及頭份分局長邱紹雄等人，今天都前往戴政造家中致哀，徐耀昌特別安慰家屬節哀順變、保重身體，並表示將會向警政署爭取從優撫卹，也要求警察局全力協助家屬處理後續喪葬事宜。（編輯：李錫璋）1090204