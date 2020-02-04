台北燈節8日登場 東西兩區有交管

（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北燈節8日登場，台北市警察局交通警察大隊今天表示，因應雙主燈和開、閉幕活動，北市東區和西區8至16日將進行交通管制，提醒用路人提早改道行駛和搭乘大眾交通運輸工具。

交通警察大隊今天發布新聞表示，台北市政府將於8至16日舉辦「2020台北燈節」活動，並分別在北市西區中華路兩側（含北門、西門紅樓、中山堂、鐵道部、三井倉庫等）及東區南港車站前廣場（含南興公園、瓶蓋工廠與瓶蓋印象公園）打造雙主燈區相互串聯。

另，8日晚間6時30分先在西區燈區舉行開幕活動；16日下午3時在東區燈區舉行閉幕及踩街遊行，預估將吸引數萬人前往觀賞。

交通警察大隊說，為維護活動交通秩序與安全，屆時將配合主辦單位執行相關交通管制措施。

西區燈區部分，8日開幕活動管制時間為下午5時至9時30分；管制範圍包括成都路（西寧南路至中華路全線），漢中街（成都路至內江街全線，內江街至長沙街往北車道），衡陽路（中華路至延平南路全線）。

此外，西區燈區8至16日管制範圍為中華路一段（中華路至中華路一段9巷）、博愛路（忠孝西路至開封路），每日晚間6時至10時；忠孝西路/延平北路東側行穿線全天管制；武昌街（中華路一段至延平南路）於8、9及16日上午11時至晚間11時管制；武昌街（博愛路至重慶南路）每日上午6時至晚間12時管制；漢中街每日晚間6時至10時禁止左轉成都路；漢中街（成都路至長沙路）往北於15、16日晚間6時至10時管制。

東區燈區部分，16日閉幕活動及踩街遊行管制時間為中午12時至晚間8時，管制範圍包括南港路（三重路至南港路二段212巷及橫交道路），興華路（興中路12巷至市民大道八段），興中路（興中路12巷至市民大道八段），台北流行音樂中心東側道路（南港路二段至市民大道八段）；以及下午4時至晚間8時管制市民大道（向陽路至東明里公車站前）北側一線道及市民大道（北流東側道路至市民大道八段公車站前）。

同時，東區燈區8至16日全天管制興華路（南港路至市民大道）。

交通警察大隊呼籲，燈節開、閉幕活動及踩街遊行時段，建議民眾行經西區燈區範圍的車流，東（西）向改道市民大道、忠孝東（西）路或和平東（西）路，南（北）向改道中山南（北）路或環河南（北）路；行經東區燈區範圍車流，東（西）向改道重陽路、市民大道或忠孝東路，南（北）向改道經貿一路、三重路或向陽路。（編輯：李亨山）1090204