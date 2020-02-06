埔里茭白筍捲葉產量減 農試所確認捲葉節蟎引起

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投縣埔里鎮是國內茭白筍最主要產區，但去年發生筊白筍嚴重捲葉情形，造成產量減少、品質變差，農業試驗所確認是由茭白筍殺手「捲葉節蟎」引起，呼籲筍農注意此有害生物。

埔里茭白筍產區去年10月發生筊白筍嚴重捲葉情形，經行政院農業委員會農業試驗所調查，確認是由茭白筍新興殺手「捲葉節蟎」引起；宜蘭礁溪茭白筍產區去年11月也發現同種節蟎為害。

農業試驗所今天發布新聞稿表示，台灣茭白筍產業年產值約新台幣27億元、面積約2000公頃，主要栽培地區在南投埔里，這次發現茭白筍捲葉節蟎會造成植株葉片捲曲，節蟎聚集葉面，由於體型僅0.2公釐，單片葉面可達1萬多隻，呼籲茭白筍產區注意此新有害生物。

農試所指出，茭白筍為植株莖部，由葉面吸收足量光照使植株生長強健，幫助莖部膨大，當眾多節蟎聚集葉面刺吸汁液，造成葉部組織受傷，水分、養分無法良好運輸而逐漸捲曲、枯萎，植株生長不良，莖部無法膨大，造成產量減少、品質變差，筍農產生損失。

農試所指出，埔里鎮茭白筍栽種面積約占全國83%，部分為產期調節栽培模式，全年生產，初步調查去年埔里茭白筍栽培區被害面積即達60%，今年1月再調查時，發現仍有大量節蟎以成蟎形態殘存，當氣候回暖，族群數量將隨氣溫上升而增加，可能再造成大面積禍害。

農試所表示，節蟎體型微小，易藉風傳播，目前仍缺乏相關生物特性及為害資料，將配合農委會動植物防疫檢疫局等農政單位，持續進行捲葉節蟎在茭白筍栽培各時期族群數量調查，以利了解生態特性、好發季節與各環境因子間關係，並研發防治資材及建立有效長期管理防治策略。（編輯：李錫璋）1090206