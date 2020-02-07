新北藥局大排長龍 侯友宜：適當場合戴口罩即可

口罩實名購買制7日實施第2天，新北市多數藥局仍可見民眾排隊等待購買，新北市長侯友宜呼籲市民共體時艱，在適當場所戴口罩即可，無須過度緊張。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年2月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）購買口罩實名制上路第2天，新北市多數藥局仍有排隊現象。市長侯友宜呼籲市民共體時艱，在適當與合宜場所戴口罩即可。民進黨新北市議會黨團也呼籲，口罩留給真正需要的人。

購買口罩實名制上路第2天，新北不少藥局仍出現排隊人潮。有藥局分流疏散人潮，或將販售時間延後至下午。

中央社記者今天前往實地採訪，發現藥局接到不少電話，或有民眾透過網路詢問口罩存貨量，執業藥師也耐心解釋，說明開賣時間。一名藥師表示，賣口罩前要花2至3個小時分裝。藥局賣口罩純粹是協助防疫，彰顯藥師與社區藥局的價值。

今天是禮拜五，依規定為身分證末碼屬單號的民眾可以購買，板橋常仁藥局下午開賣前，中午12時就已出現排隊人潮。附近的日生藥局也有長者坐等下午2時開賣，不到下午1時30分，就已經有100多人排隊，藥師也提供號碼牌，以免民眾空等。

一家新北藥局出動5人協助賣口罩仍忙不過來，且因上午忙賣口罩，排擠診所調劑處方箋時間，已打算下星期改為下午販售。也有熱心藥師星期天主動加班營業，服務上班族群。

侯友宜今天接受媒體聯訪表示，民眾仍多抱怨口罩數量不夠，要再三請民眾共體時艱，這段時間遵照中央指示，該戴口罩的封閉場所、人潮多的地方或身體不適就配戴；外面空曠、人潮少的地方就不要戴。

侯友宜表示，前幾天到淡水視察騎腳踏車與人行步道時，在戶外就沒有戴。至於搭淡海輕軌時，在人多車廂就戴口罩，「戴跟不戴，其實我都一直遵照中央指示」。

他強調，近來口罩量不足，市府並未配發口罩給員工，也希望員工省著用，若並未與民眾接觸到的人不需戴，只有第一線與民眾長期接觸、在封閉空間、人潮多的地方才需配戴。

民主進步黨新北市議會黨團表示，響應並支持「第一週你先領」活動，呼籲市府帶頭將醫療資源留給真正有需要的人。

黨團總召集人林銘仁表示，中央一再強調目前國內未出現武漢肺炎社區感染，因此建議出入醫療院所、有呼吸道症狀者、有慢性病者外出時戴口罩，健康民眾不須戴口罩，把醫療資源留給真正有需要的人。（編輯：洪學廣）1090207

全台口罩購買實名制政策7日實施第2天，適逢週五，身分證末一碼為單號者才能購買，新北市一家健保特約藥局外，民眾中午大排長龍等候藥局口罩開賣。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年2月7日