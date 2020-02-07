中市府推即時地圖平台 口罩分布存量一點便知

（中央社記者蘇木春台中7日電）防範武漢肺炎疫情，政府推動口罩實名制購買政策昨天上路，但仍出現不少民眾排隊購買情形，台中市政府今天推出「台中即時口罩地圖」平台，方便民眾快速查詢與獲取口罩資訊。

口罩實名制購買昨天上路，民眾必須持健保卡至健保特約藥局購買。根據健保署統計，全台昨天共售出近150萬片口罩，今天是口罩實名制上路第2天，各地多數藥局仍有排隊現象。

台中市政府研考會主委吳皇昇今天表示，在資訊中心的努力下，「台中即時口罩地圖」平台今天上線，除可以在地圖上清楚看到健保藥局位置外，也可輸入地址查詢居家所在地附近的特約藥局，圖標會立即顯示藥局名稱、電話、地址，以及藥局的成人、兒童口罩剩餘數量。

他指出，為了給民眾更直觀的貼心服務，平台還利用不同顏色，代表口罩存量的多寡，操作十分便民。

資訊中心說明，地圖中的剩餘口罩數量是介接健保署「健保特約機構口罩剩餘數量明細清單」，也就是有刷健保卡才會扣掉庫存，健保署每5分鐘更新一次。

不過，吳皇昇也說，因部分藥局採發放號碼牌購買再過卡，或因更新時間造成落差，數量僅供事前參考，建議民眾前往購買前，先以電話詢問。

台中即時口罩地圖（https://gismap.taichung.gov.tw/address/mask.ht ml# ）。（編輯：洪學廣）1090207