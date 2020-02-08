台北燈節防武漢肺炎 員警全程戴口罩

（中央社記者劉建邦台北8日電）2020台北燈節今天登場，北市警局規劃400名警力維安，警方表示，為防範武漢肺炎疫情，員警執勤時全程均戴口罩，呼籲民眾做好個人防護，燈節現場也勿使用空拍機及攜帶氣球。

首度採取雙主燈的2020台北燈節，今天起至16日在東、西區舉辦，開幕典禮今晚在西門町舉行。台北市警察局上午召開維安勤務記者會，市警局表示，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情持續延燒，燈節現場執勤員警全程都會戴口罩，機動派出所內也設置消毒酒精供員警清潔。

觀光傳播局也針對西門、南港雙主場燈區範圍全面消毒，要求第一線工作同仁配戴口罩、測量體溫等健康自主管理，並在燈節服務台、育嬰室、醫護站等30多處區域配置酒精或消毒水供民眾使用。

市警局萬華分局偵查隊長陳偉仁表示，為確保參加民眾安全，除派出偵爆犬，也在重要路口設置車輛攔阻器。

此外，因應賞燈人潮，活動場域內禁止使用未經申請核准空拍機，如發現就攔截，不可攜帶刀械、爆裂物等違禁物品，燈會現場也禁止販售及攜帶發光氣球或一般氣球，且會加強規劃防竊勤務，民眾若遇竊，可立即打「110」報警。（編輯：屈享平）1090208