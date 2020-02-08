大林蒲遷村5主訴求 高市：爭取居民權益

（中央社記者陳朝福高雄8日電）高雄大林蒲遷村案延宕多年，多名居民今天表達不滿；高雄市政府都市發展局也表示，居民5主訴求與行政院核定計畫有落差，會請經濟部再研議，盡力爭取及維護居民權益。

立法委員賴瑞隆邀集經濟部、民代及居民代表今天在中油大林蒲活動中心召開「大林蒲遷村」座談會。因應武漢肺炎疫情，與會人員都量測體溫及戴口罩，居民登記發言踴躍，不滿遷村案延宕和權益不如預期等。

一名居民表示，當地長期受限建和工業污染等問題嚴重；保護人民的生命、健康及財產安全是政府的責任，要求遷村案快完成、保障居民相關權益與土地從優協議價購等。他的發言受到台下居民鼓掌回應。

高雄市都發局也發布新聞稿表示，經濟部委託高市府辦理的大林蒲遷村作業，市府5日召開跨局處協調工作會議，商討各項工作進度、處理原則及相關配合事宜。

都發局表示，對於大林蒲居民於歷次座談說明會中所提的5大主要訴求，目前還仍與行政院去年10月核定計畫有所落差，也已超出市府接受中央委託的權限。市府於7日發函籲請經濟部進行研議，盡力爭取並維護居民權益。

都發局指出，推動大林蒲遷村是因應經濟部「新材料循環產業園區申請設置計畫」用地需要。遷村範圍廣達124公頃，居民人口約2萬人，規模是台灣歷來最大，工作頗為艱鉅。

都發局表示，市府接受經濟部委託，為順利推動大林蒲遷村並兼顧維護居民權益，市長韓國瑜去年指示成立「大林蒲遷村專案辦公室」，由副市長李四川擔任召集人，原則每季至少開會一次，協調各項工作推動事宜。

高市都發局長林裕益說，去年10月8日行政院核定經濟部「新材料循環產業園區設置計畫」後，市府專案辦公室即邀請經濟部、工業局及小港區沿海6里里長及轄區議員，召開「經濟部委託高雄市政府代辦大林蒲遷村工作」先期協商說明會，與會代表提出5大主要訴求，與行政院核定計畫內容有落差，未有具體共識，還有待中央研議因應。

大林蒲遷村案，當地居民提5大主要訴求，包括應以優於徵收條件，補償居民財產損失，保證居民不因遷村而負債。「全部私有土地」都應一坪換一坪，不能僅侷限住商土地。小面積土地換地後，無法單獨興建住宅，政府應以成本價開放購地。以造鎮方式，興建透天厝供居民入住，不接受集合住宅。鳳鳴里17鄰（山邊路）住戶，一併納入本案遷村範圍。（編輯：孫承武）1090208