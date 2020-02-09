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竹科X基地將建軟體研發大樓 提升科技發展

最新更新：2020/02/09 14:01
新竹市政府與科技部及科學園區管理局近年合作推動「竹科X」產業園區計畫，提升台灣新創與科技產業發展。圖為新竹市長林智堅（左）過去在記者會中說明竹科X計畫情形。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年2月9日
新竹市政府與科技部及科學園區管理局近年合作推動「竹科X」產業園區計畫，提升台灣新創與科技產業發展。圖為新竹市長林智堅（左）過去在記者會中說明竹科X計畫情形。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　109年2月9日

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市政府與科技部及科學園區管理局近年合作推動「竹科X」產業園區計畫，近期預計打造園區軟體大樓，提升台灣新創與科技產業發展。

新竹市長林智堅於新聞稿中表示，他上任後積極與中央合作推動竹科X產業園區計畫，目前已有多家廠商進駐，園區未來將聚焦人工智慧、物聯網產業，目標創造400億的產值、1萬個工作機會，持續吸引跨國企業設立營運總部與研發中心。

林智堅指出，科技部將預定在竹科X基地打造園區軟體大樓，繼台肥TFC One大樓順利招商，廠商進駐已超過9成後，竹科X園區持續邁進新里程碑。

新竹市政府產業發展處表示，新竹科學園區籌設計畫將規劃興建3棟研發大樓，預計明年動工興建，引進產業內容主要為研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關，將成為台灣產業發展的重要里程碑。（編輯：張銘坤）1090209

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