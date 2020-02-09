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罷韓二階連署書逾20萬份 預計2/11達法定門檻

最新更新：2020/02/09 13:34

（中央社記者陳朝福高雄9日電）罷免高雄市長韓國瑜二階連署持續進行，連署書累計至今天逾20萬份，預計最快至11日達22.8萬份的法定基本門檻，「光復高雄」罷韓總部也盼反對者互相尊重，勿打壓和卡罷韓。

「光復高雄」罷韓總部1月29日成立，並開始二階連署及設多個連署點受理接件連署書，今天統計至昨晚11時的連署書累計逾20萬份，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立和台灣基進新聞輿情部副主任張博洋在總部說明二階連署情形。

陳冠榮表示，目前連署書己累計破20萬份，但要考量發生格式和遭刁難等狀況，因此對於連署書份數的目標還要往上提高，預估最快11日至13日能達到基本門檻，但希望再努力把份數衝高往30萬份、40萬份、50萬份邁進。

至於協助連署的志工連日擺設連署點遭反對者嗆聲和檢舉打壓，張博洋表示，昨晚在意誠堂關帝廟前擺攤連署，就遭韓粉檢舉影響交通，後來移到廟口牌樓下方擺攤，因廟方接到多通抗議電話，為了不讓廟方為難，志工也隨即撤離連署點。

張博洋表示，志工擺設連署點除了遭檢舉打壓及謾罵，還曾遭開車按喇叭快速呼嘯而過驚嚇，這些惡意行為昨天更在挺韓群組內炫耀及公布連署點的地點。罷韓志工將無懼打壓，越打壓罷韓的意念越堅定。

尹立認為，選舉和罷免都是公民的權利，台灣是一個言論自由的民主國家，可以對罷免有不同的意見，也可以對罷免案投下不同意票，但不能用謾罵等惡劣行徑阻擋連署。

罷韓總部希望於2月28日收齊30萬份連署書，以利後續分類造冊，趕在3月28日法定60日內將連署書送返中選會。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾5８萬票）。（編輯：黃世雅）1090209

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