屏東咖啡杯珍藏品特展 情人節浪漫登場

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東縣政府文化處搭配節慶，明天西洋情人節展出「What's Cup好玩咖」咖啡杯特展，展出德國麥森、奧地利施華洛世奇和台灣法藍瓷等國際上知名的瓷器品牌珍藏品。

文化處表示，「What's Cup 好玩咖」明天起展出到4月5日，情人節當天起一連3天，在展場屏東演武場戶外並舉辦咖啡市集，包括咖啡農創、咖啡職人、花藝手創、輕食甜點等在地品牌，陪民眾一起與咖啡談戀愛。

文化處表示，「What's Cup 好玩咖」咖啡杯特展與藏家溝通借展，特別挑選符合情人節浪漫優雅的氣氛，展出德國麥森、奧地利施華洛世奇和台灣法藍瓷等國際上知名的瓷器品牌珍藏品，讓民眾有機會一睹藏家典藏的世界級精品咖啡杯盤迷人造型和精緻工藝。

文化處表示，展場更加入有趣的互動拍照裝置，這場咖啡杯特展將使每個人動起來，用鏡頭記錄下屬於自己的咖啡文化，從不同的視野感受美麗的器物。

文化處長吳明榮表示，屏東演武場座落於聚集多家美食餐廳和百貨林立的熱鬧市中心，自去年修復完成後，就希望這棟美麗的歷史建築打破大家刻板印象，用有趣輕鬆的手法策展，成為年輕朋友休憩、親近藝術的新去處。

吳明榮說，歡迎大家在欣賞完美麗又好玩的咖啡杯特展後，用咖啡啟程在屏東的小旅行，隨意走訪一間咖啡館，體會不同風格的老闆和咖啡師們營造出的風景，感受旅途中的未知和變化，就像每次品嚐咖啡，總是讓人充滿著期待，讓咖啡不只是咖啡，而是濃縮了所有美好的存在。（編輯：謝雅竹）1090213