中華電信大數據分析 台灣燈會總參觀人次破700萬

2020台灣燈會8日起在台中后里花博園區開幕，台中市政府13日指出，根據中華電信的大數據分析，台灣燈會總參觀人次已突破700萬。圖為后里園區主燈。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年2月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）2020台灣燈會8日起在台中后里花博園區開幕，台中市政府今天指出，根據中華電信的大數據分析，台灣燈會總參觀人次已突破700萬，開幕當天參觀人次也超過去年屏東燈會。

2020台灣燈會由台中市政府主辦，這次以「璀璨台中」為主軸，副展區文心森林公園已於去年12月21日點燈，主展區后里花博園區也在今年2月8日盛大開幕，由總統蔡英文主持點燈儀式。

台中市研考會主委吳皇昇表示，台中市政府這次與中華電信合作，以電信大數據的技術來統計人流，市府創新捨棄了傳統的人工計算，透過手機訊號，顯示持用人所在位置，劃定燈區範圍來統計現場人數，如今電信技術應用已相當成熟，不但涵蓋面廣，且提供指揮中心和官網更新即時的人流資訊，搜集的數據也可運用在調整活動的規劃安排上。

吳皇昇認為，這次的人流統計也可以分析人群來自哪裡、各區域停留時間等，分析遊客對燈區的偏好，可提供市府未來觀光行銷或交通規劃的參考數據，並作為舉辦大型活動重要的輔助工具，而且對台中未來智慧城市的政策發展更有啟發性的作用。

根據中華電信的大數據顯示，吳皇昇說，台灣燈會開幕日統計出主、副展區參觀總人次達66.3萬，一舉突破2019屏東燈會60萬的開幕參觀人次，隔天週日更衝出74萬的人次流量，目前台灣燈會總參觀人次已逾700萬人次。（編輯：黃世雅）1090213