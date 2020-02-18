金門特有博士壁 拿博士學位者可篆刻留名

金門縣金城石雕公園伯玉亭旁「進士牆」和「博士壁」，宋明清以來有50名進士，近代縣籍碩彥榮獲國內外博士學位的地方賢才登錄篆刻在上面，以激勵後進，成為特殊人文景觀。中央社記者黃慧敏攝 109年2月18日

（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）金門縣金城石雕公園伯玉亭旁建置花崗石「進士牆」和「博士壁」，縣府教育處18日說，歡迎縣籍或原籍金門的碩彥榮獲博士學位者，申請登錄篆刻在博士壁上，發揮光先啟後效果。

教育處長羅德水表示，金門地靈人傑、人文薈萃，從古至今，文官武將人才輩出，素有「海濱鄒魯」美譽；宋明清以來有50名進士，縣籍碩彥榮獲國內外博士到現在為止，申請登錄篆刻在「博士壁」的有457人。

教育處公告調查今年度「金門縣籍（或原籍）碩彥榮獲國內外博士學位人才」，歡迎申請登錄篆刻於「博士壁」，並將調查表直接寄到「金門縣金城鎮民生路60號，金門縣政府教育處收」或傳真：（082）324457，電話（082）325630~1轉62432，以激勵後進，增並添永續光輝。

羅德水說，教育處歡迎鄉親踴躍提供，並請依附表填列取得博士學位人員的學位證書影本、戶籍證明資料，以利審查登錄，以及請提供博士論文2冊，供金門縣文化局及朱子祠珍藏，讓金門子弟閱覽、學習，作為承先啟後的模範。

教育處指出，博士壁自2000年篆刻設立後，分別於2003年、2010年、2015年增補新增博士登錄，篆刻博士有395人；依縣府教教處最新調查統計，到2018年止，「博士壁」增補新增博士登錄篆刻人數計有457人，增加近40人。

教育處表示，古時科舉時代考上舉人、進士才能晉匾，但到現代已轉變成取得博士學位或晉升將軍就可晉匾，至今金門地區宗祠家廟仍保有晉匾風俗習慣。而博士壁現場現還有一面空白牆，供日後晉博士者登錄鐫刻。（編輯：黃世雅）1090218

金門縣政府教育處18日表示，金門地靈人傑、人文薈萃，自古文官武將人才輩出，目前縣籍碩彥榮獲國內外博士申請登錄篆刻在「博士壁」的有457人。中央社記者黃慧敏攝 109年2月18日